Actualidade

A Guardia Civil espanhola capturou em Ayamonte mais um migrante do grupo de 17 que fugiu de um quartel em Tavira, reduzindo para cinco o número de elementos em fuga, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo a mesma fonte, o homem foi localizado pelas autoridades espanholas em Ayamonte, a cidade espanhola mais próxima da fronteira com o Algarve, a cerca de 40 quilómetros de Tavira, de onde o grupo se tinha evadido na madrugada de quinta-feira.

Após a captura de 12 elementos do grupo, as autoridades continuam as buscas para capturar os restantes cinco que ainda continuam em fuga. Na quinta-feira forem intercetados nove e durante o dia de hoje, até às 18:00, mais três migrantes.