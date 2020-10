Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de série, qualificou-se hoje para a quarta ronda de Roland Garros, ao vencer o italiano Stefano Travaglia no torneio do 'Grand Slam' parisiense, em apenas três 'sets'.

Em busca do seu 13.º título no torneio do 'Grand Slam' parisiense, Nadal, segundo do 'ranking' mundial, venceu Travaglia (74.º do mundo) pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-0, em uma hora e 37 minutos.

Na próxima ronda, o espanhol, que ainda não perdeu nenhum 'set' nesta edição de Roland Garros, vai encontrar o norte-americano Sebastian Corda, 213.º.