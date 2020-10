Covid-19

A Madeira registou hoje seis casos de covid-19 e quatro recuperados, passando a contabilizar um total de 69 infeções ativas, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), referindo que há também cinco situações suspeitas em estudo.

"Hoje há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 234 casos confirmados de covid-19", salienta a entidade em comunicado, esclarecendo que se tratam de cinco casos importados (dois provenientes da Polónia, um do Reino Unido, um do Senegal e um da região de Lisboa e Vale do Tejo) e um caso de transmissão local.

O IASAÚDE refere que, em relação ao caso de transmissão local, a investigação epidemiológica está em curso desde o início do dia de hoje e, até ao momento, não foram identificados novos casos positivos entre os contactos.