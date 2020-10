Covid-19

O Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal de futebol, anunciou hoje que foram detetados dois casos positivos de covid-19 no seu plantel e que o jogo previsto para domingo vai ser adiado, devido ao isolamento do grupo.

"A direção do Vitória Futebol Clube informa que foram detetados dois casos de covid-19 no seio do plantel, pelo que foi imediatamente acionado o plano de contingência e notificadas as autoridades de saúde, tendo as mesmas decretado o isolamento profilático do plantel", refere o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.

Os 'sadinos' explicam que o procedimento segue as normas da Direção-Geral da Saúde, uma vez que se trata de uma competição não profissional.