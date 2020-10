Actualidade

O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 30.627.859,00 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro que acertou na chave sorteada hoje, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 88.921,77 euros, vai contemplar oito jogadores no estrangeiro.

Já o terceiro prémio, no valor de 20.782,48 euros, vai ser entregue também a oito apostadores no estrangeiro.