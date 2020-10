Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser hospitalizado durante "alguns dias", depois de ter sido diagnosticado com covid-19, disse hoje fonte oficial da Casa Branca.

Donald Trump deverá deixar hoje a Casa Branca de helicóptero para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, disse fonte oficial da Casa Branca citada pela agência AP.

De acordo com a mesma fonte, a hospitalização é por precaução e Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.