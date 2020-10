Actualidade

A estreia de "007: Sem tempo para morrer", novo filme da saga James Bond, foi adiada para 02 abril de 2021, anunciaram hoje os produtores, por causa da covid-19.

A estreia poderá acontecer assim um ano depois do inicalmente previsto, depois do primeiro adiamento para o próximo dia 12 de novembro, anunciado no passado mês de março, a poucos dias do início do confinamento na Europa, por causa da pandemia.

O filme "007: Sem tempo para morrer", de Cary Fukunaga, protagonizado por Daniel Craig, no papel do agente secreto 007, deveria ter-se estreado nos cinemas em abril deste ano.