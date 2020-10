Covid-19

A Argentina registou 312 mortes e 14.687 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde argentino.

De acordo com as autoridades, o país diagnosticou 779.689 pessoas e registou 20.599 óbitos desde o início da pandemia.

A província de Buenos Aires continua a ser o distrito com os casos mais confirmados até agora (428.779), seguida pela capital do país, com 127.940 casos confirmados.