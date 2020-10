Actualidade

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, cancelou a versão presencial, que devia abrir a 28 de novembro, e transpôs as iniciativas possíveis para o digital, por causa da pandemia de covid-19, anunciou a organização.

O presidente da feira, Raúl Padilla, disse esta sexta-feira à noite, em Guadalajara, no México, que a decisão foi tomada na sequência de recomendações dos especialistas em saúde da universidade local, e depois de "muitos participantes" terem cancelado a sua deslocação à Feira Internacional do Livro (FIL).

A escritora portuguesa Lídia Jorge, vencedora da edição deste ano do principal prémio da FIL, o Prémio de Literatura em Línguas Românicas, deveria receber o galardão na abertura do certame, numa cerimónia que agora deverá decorrer 'online'.