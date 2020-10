Covid-19

A China desejou hoje ao Presidente dos Estados Unidos e à sua mulher, Melânia Trump, que testaram positivo à covid-19, uma "recuperação rápida".

É triste saber que o presidente e a primeira dama dos Estados Unidos tiveram um teste positivo. Espero que ambos recuperem rapidamente e fiquem bem", escreveu o porta-voz principal do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, no Twitter.

As relações da China com os Estados Unidos estão num dos seus piores momentos em décadas depois de Washington ter acusado repetidamente Pequim de ser responsável pela pandemia do coronavírus.