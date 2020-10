Covid-19

A Índia ultrapassou as 100.000 mortes confirmadas de covid-19 no sábado, colocando o número de mortos no país em quase 10% do total de óbitos mundiais, atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil.

O Ministério da Saúde comunicou mais 1.069 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número de mortos para 100.842. Também elevou o número confirmado de casos do país para mais de 6,4 milhões, com 79.476 novas infeções em 24 horas.

Nova Deli, Mumbai, Chennai e Bengaluru são os principais centros urbanos de infeções, sendo responsáveis por um em cada sete contágios e por uma em cada cinco mortes no país.