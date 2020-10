Actualidade

A 28.ª edição do festival Curtas de Vila do Conde começa hoje, com o resgate de "O Recado", de Fonseca e Costa, em cartaz, um dos 261 filmes da programação que este ano estende a Lisboa, Porto e Faro.

Com dezenas de estreias nacionais e algumas estreias mundiais, o Curtas regressa com sessões ao Teatro de Vila do Conde, ao qual se juntam o Cinema Trindade (Porto), o Cinema Ideal (Lisboa) e o Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, em Faro), além de um serviço de 'streaming', pago, que abrangerá cerca de 150 dos filmes selecionados.

A projeção de uma primeira versão de "O Sentido da Vida", de Miguel Gonçalves Mendes, o cinema de mulheres como Kelly Reichardt, Cláudia Varejão e Filipa César, os novos de Rodrigo Areias e do brasileiro João Paulo Miranda, um programa dedicado a obras menos conhecidas de Jean-Luc Godard, o resgate de "O Recado", de José Fonseca e Costa, o filme que ousou mostrar o pior da ditadura, anos antes de Abril, e as competições nacional e internacional a colocarem-se entre "as mais fortes nos últimos anos", segundo a direção, são apenas algumas das propostas destacadas pela organização.