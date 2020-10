Actualidade

O departamento de estudos económicos do Standard Bank considera que a economia de Moçambique vai entrar em recessão este ano, com um crescimento económico negativo de 1,3%, mas acelera para 2% no próximo ano.

"No segundo trimestre deste ano o Produto Interno Bruto já caiu 3,3% face ao crescimento de 1,7% no primeiro trimestre", explicam os analistas, notando que a agricultura, que representa 23% do PIB "e sustenta 70% da população, está a registar uma recuperação este ano, apesar da pandemia, face aos ciclones do ano passado, senão a recessão poderia ser ainda pior".

No mais recente relatório sobre as economias africanas, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do Standard Bank escrevem que apesar da contração do PIB este ano, que pode chegar a 1,9% no cenário mais pessimista, e do baixo crescimento de 2% em 2021, "a perspetiva de evolução a longo prazo permanece largamente positiva, sustentada nos investimentos no setor do gás natural, restrição dos conflitos armados e perspetivas de crescimento mais inclusivo".