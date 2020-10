Nagorno-Karabakh

O Presidente do enclave separatista de Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, partiu hoje para a fronteira com o Azerbaijão, onde há uma semana ocorrem confrontos, com o objetivo de defender a autoproclamada República.

"Vou para a frente junto com as unidades especiais para participar na luta, já que agora sou mais necessário na frente do que na retaguarda", anunciou, citado pelo portal de notícias arménio Mediamax.

O Presidente, eleito em abril deste ano com amplo apoio dos eleitores (pouco menos de 90%), disse que "ao longo de toda a linha de separação entre Artsakh (nome arménio do enclave separatista) e o Azerbaijão, há intensos confrontos".