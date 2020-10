Actualidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou hoje um telegrama de felicitação ao seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, e à chanceler alemã, Angela Merkel, por ocasião do 30.º aniversário da reunificação da Alemanha.

"O chefe de Estado russo enfatizou que a reunificação da Alemanha, ocorrida há três décadas, se tornou um marco muito importante na história da Europa", informou o serviço de imprensa do Kremlin.

As imagens da queda do Muro de Berlim em 09 de novembro de 1989 tornaram-se o símbolo da queda do bloco socialista e do fim da Guerra Fria.