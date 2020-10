Actualidade

Uma nova biblioteca, que é também um centro cultural de cariz comunitário, destinado a todas as idades, vai nascer em Alcântara, Lisboa, no Palacete dos Condes de Burnay, recuperado com uma obra de arquitetura que recebeu uma menção honrosa.

Complementado com uma peça escultórica do artista plástico José Pedro Croft, no jardim, que dialoga com o interior e com os livros, o antigo palacete do século XIX abre ao público no dia 5 de outubro, com valências que vão do cinema ao ar livre, até à universidade sénior, passando por teatro, por um coro, por ofícios e por uma galeria de arte.

Na génese da sua requalificação e transformação em biblioteca esteve sempre a ideia de trabalhar as memórias republicana e antifascista, inerentes à vivência do bairro e à própria história do palacete.