Covid-19

O número de pessoas infetadas com covid-19 subiu para as 33 no Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, entre os quais 23 utentes e 10 funcionárias, disse o presidente da Câmara de Montalegre.

Orlando Alves afirmou à agência Lusa que os resultados dos testes realizados no lar, que é propriedade da Associação Borda d'Água, foram conhecidos hoje e revelaram que há 23 utentes infetados com covid-19, no total de 30 idosos que residem naquela estrutura.

Acrescentou ainda que há 10 funcionárias positivas, em cerca de 20 colaborares que ali trabalham.