Actualidade

O jornalista e blogger de viagens Rui Barbosa Batista lança na quarta-feira o seu primeiro livro, "BornFree - O mundo é uma aventura" que, em 348 páginas, retrata episódios de viagens aos destinos "menos turísticos, mais desafiantes e genuínos".

Num ano em que a maioria da população mundial se viu impossibilitada de viajar, Rui Barbosa Batista explicou hoje que 'BornFree - O mundo é uma aventura' permite aos leitores "mergulharem nos mais de 50 países" descritos nas 348 páginas e "saboreá-los com os cinco sentidos".

"Está será das piores alturas da história para editar um livro, mas há 1001 motivos para o fazer. Enquanto não resgatamos a normalidade no nosso quotidiano, quero que as pessoas possam fazer viagens estimulantes, mesmo que através de um livro no sofá", observou o blogger.