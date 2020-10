Actualidade

O treinador Ruben Amorim admitiu hoje que o Sporting não está em pé de igualdade com os adversários diretos na luta pelo título da I Liga de futebol, mas garantiu que não desiste da sua equipa.

Recentemente recuperado da covid-19, o técnico dos 'leões' enfrentou, pela primeira vez nesta época, a imprensa, na Academia de Alcochete, e assumiu que o Sporting não tem as mesmas 'armas' que Benfica e FC Porto, mas sublinhou que cabe à sua equipa técnica "trabalhar com isso".

"Na grandeza está [em pé de igualdade], mas no resto é impossível. Cabe-nos trabalhar com isso. Parece-me que há muita gente que já desistiu da equipa do Sporting, mas eu, como treinador, não desisto. Por mais que desistam, dentro e fora do Sporting, vão ter uma vida difícil porque nós vamos dar luta e vamos ser competitivos", prometeu Ruben Amorim.