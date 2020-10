Covid-19

O estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas últimas 24 horas foi hoje descrito como "preocupante" por uma fonte citada pela agência Associated Press, na sequência do internamento com covid-19 no hospital Walter Reed.

"Alguns dos sinais vitais do presidente nas últimas 24 horas têm sido muito preocupantes, e as próximas 48 horas serão críticas em termos de cuidados. Ainda não tomámos um caminho claro para a recuperação", avançou à AP uma fonte com conhecimento da situação, sob condição de anonimato, e citada por várias agências internacionais.

Embora tenha notado que os sintomas - tosse, febre, congestão nasal e fadiga - melhoraram desde a admissão naquela unidade hospitalar de Washington, a mesma fonte vincou que poderão passar ainda vários dias até o presidente ter nota de alta, apesar de Trump ter confessado à equipa médica que sentia que até já podia deixar o hospital.