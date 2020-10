Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) fez hoje um balanço "extremamente positivo" do regresso do público aos estádios da I Liga, no jogo entre Santa Clara e Gil Vicente, após as restrições devido à covid-19.

"Estamos numa fase pós-jogo, mas os indicadores que temos são muitíssimo positivos, não posso deixar, primeiro, de elogiar o comportamento do público, que cumpriu escrupulosamente aquele que foi o plano de contingência traçado pela LPFP", afirmou Pedro Proença, fazendo um balanço "extremamente positivo".

O presidente da LPFP falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, após o empate 0-0 entre Santa Clara e Gil Vicente, naquele que foi o primeiro jogo profissional da época a contar com adeptos na bancada.