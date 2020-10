Covid-19

O México registou 388 mortos e 4.863 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 78.492 e o de casos para 757.953, de acordo com as autoridades.

O México ocupa o quarto lugar no mundo em termos de número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia.

Ao contrário de outros países, o México ainda não superou a primeira onda da doença.