Nagorno-Karabakh

A Armênia atacou vários alvos civis na manhã de hoje, incluindo as cidades de Tartar, Horadiz e Ganja, a segunda mais importante do Azerbaijão, denunciou o Governo do Azerbaijão.

"A Arménia lançou foguetes sobre Ganja. As forças armadas armênias atacam deliberadamente as cidades de Tartae e Horadiz com artilharia pesada e sistemas de foguetes. Também houve ataques de foguetes em cidades nas regiões de Fuzuli e Jabrail", disse o conselheiro da Presidência do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev.

De acordo com o alto funcionário do Azerbaijão, "vários civis foram mortos ou ficaram feridos como resultado desses ataques".