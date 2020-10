Actualidade

O músico Elísio Donas, conhecido como teclista na banda Ornatos Violeta, lança este mês o primeiro 'single' do "coletivo musical" Gato Morto, um "projeto de vida" ao qual juntou outros músicos.

Com edição do primeiro álbum prevista para "março ou abril de 2021", como revelou à Lusa, contando com uma 'cover' de Sérgio Godinho e a participação de outro antigo membro dos Ornatos Violeta, Manel Cruz, entre outros nomes, o primeiro 'single', "Bílis", antecipa-se e chega no próximo dia 16, com uma participação de peso: o saxofonista Dana Colley, célebre por ter feito parte dos norte-americanos Morphine, além de Miguel Lestre, dos Prana.

"Adoro Morphine, e o Ramón [guitarrista da banda] ainda mais. Conheceu o Dana Colley em Boston, e lembrou-se de lhe mostrar a 'Bílis', pedindo-lhe para ele participar. Aceitou gravar, e gravou saxofone tenor, barítono, barítono elétrico... Tem saxofones incríveis, ganharam um espaço preponderante na canção", conta.