ModaLisboa

A 55.ª edição da ModaLisboa, que começa na quarta-feira e que, pela primeira vez, não tem estação do ano associada, irá decorrer ao ar livre, no Parque Eduardo VII, com uma assistência reduzida e uma forte presença digital.

Esta é, de acordo com a diretora da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, "uma edição completamente diferente, pensada a partir da conjuntura que se vive atualmente".

A edição anterior da ModaLisboa decorreu no início de março, quando já tinham sido confirmados os dois primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, poucos dias antes de ser decretado o estado de emergência devido à pandemia da covid-19, e "foi pensada como qualquer outra, mas já com uma carga de protocolo de saúde muito grande em cima".