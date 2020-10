Actualidade

Roma, 04 out 2020 (Ecclesia) - A nova encíclica papal, intitulada 'Fratelli Tutti', que se dedica à fraternidade e amizade social, foi hoje apresentada pelo Papa Francisco no Vaticano, após a oração do Ângelus.

'Fratelli tutti' (aos irmãos de todos, em tradução livre) é a terceira encíclica do pontificado do Papa Francisco, após 'Lumen Fidei'(A luz da fé), em 2013, e 'Laudato si', em 2015, sobre a ecologia integral.

No sábado, Francisco assinou junto ao túmulo de Francisco de Assis a nova encíclica, o 299.º documento do género na história da Igreja Católica.