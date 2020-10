Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Viseu disse hoje que há, pelo menos, 20 infetados com covid-19 no Lar do Rio Dão, freguesia de Fragosela, 20 são utentes e nove são funcionários.

"Os dados de hoje apontam para 20 positivos nos utentes, nove nos funcionários, ao todo são 29 os testes positivos nesta instituição privada que tem 34 utentes e 20 funcionários", adiantou à agência Lusa António Almeida Henriques.

O presidente da Câmara afirmou que "os restantes elementos estão em isolamento, por uma questão preventiva, até porque, apesar de haver 13 testes negativos não quer dizer que sejam negativos, hoje são, amanhã podem não ser e há um inconclusivo".