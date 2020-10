Covid-19

A GNR revelou hoje que encerrou na última madrugada em Vizela, no distrito de Braga, um espaço de diversão noturna onde estavam reunidas duas centenas de pessoas a violar as normas relativas à pandemia da covid-19.

Em comunicado, o Comando Territorial de Braga da GNR descreve que o estabelecimento que foi encerrado "funcionava em violação do horário legalmente estabelecido".

De acordo com esta força de segurança militar, a operação de fiscalização levada a cabo na última madrugada tinha como objetivo zelar pelo cumprimento das normas referentes à pandemia do novo coronavírus, tendo resultado "no encerramento de um estabelecimento de diversão noturna (...) que reunia cerca de 200 pessoas", lê-se na nota.