Covid-19

Em Salto, Montalegre, os casos de covid-19 aumentaram para os 44, oito na comunidade e 36 no lar que foi descontaminado e para onde hoje regressam os utentes que vão ser apoiados pela brigada de intervenção distrital.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, disse à agência Lusa que esta manhã decorreu a operação de retirada de 28 utentes do lar de Nossa Senhora do Pranto, sendo que 24 idosos positivos foram transportados para acomodação temporária no pavilhão multiúsos de Montalegre, que foi transformado num centro de acolhimento.

Quatro idosos negativos à doença foram levados para uma clínica de fisioterapia.