O avançado Gonçalo Ramos entrou hoje na lista de convocados do Benfica para a receção ao Farense, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O jovem avançado, de 19 anos, tem estado em destaque na equipa B dos 'encarnados', com sete golos em quatro jogos e entrou para as escolhas do treinador Jorge Jesus.

Em relação ao triunfo sobre o Moreirense (2-0), entram também nas escolhas do Benfica os defesas Otamendi, último reforço da equipa, e Jardel, que deverão ser titulares no eixo defensivo.