Actualidade

O avançado espanhol Toni Martínez, que alinhava no Famalicão, vai reforçar o FC Porto, assinando um contrato de cinco temporada, anunciou hoje o campeão nacional de futebol.

O jogador, de 23 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025 com os 'dragões', depois de se ter destacado ao serviço do Famalicão, do qual foi o segundo melhor marcador na temporada 2019/20, com 10 golos.

Formado no Valência, Toni Martinez passou pelos ingleses do West Ham e pelos espanhóis do Valladolid, do Rayo Majahonda e do Lugo antes de chegar ao Famalicão, no início da época passada.