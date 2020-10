Actualidade

O treinador Tiago Fernandes deixou hoje o comando técnico do Leixões, após o empate 1-1 na visita ao Académico de Viseu, anunciou a formação de Matosinhos, 17.ª e penúltima classificada da II Liga de futebol.

O Leixões anunciou hoje que "chegou a acordo com o treinador Tiago Fernandes para a rescisão do contrato que unia as duas partes" e que vai ser substituído interinamente pelo coordenador técnico João Eusébio.

Em comunicado, a SAD do clube de Matosinhos informou que o acordo com Tiago Fernando foi obtido após o quinto jogo sem vencer no campeonato, em Viseu, onde empatou 1-1.