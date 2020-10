Actualidade

O lateral Nuno Sequeira, do Sporting de Braga, foi hoje chamado pela primeira vez à seleção portuguesa, substituindo Mário Rui, do Nápoles, que está impedido de sair de Itália, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Devido aos casos da covid-19 no plantel do Nápoles, que hoje faltou ao jogo no terreno da Juventus, Mário Rui está impossibilitado de viajar até Portugal e por isso vai falhar os três jogos que Portugal tem agendado para outubro.

Com esta ausência, o selecionador Fernando Santos optou por chamar Nuno Sequeira, lateral esquerdo de 30 anos que está a cumprir a sua quarta temporada no Sporting de Braga.