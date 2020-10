Covid-19

O México registou 208 mortos e 3.712 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 79.088 e de casos para 761.665, informaram as autoridades.

O Ministério da Saúde mexicano indicou, no domingo, que se verificou um aumento de 0,26% nas mortes e de 0,48% nos contágios, em comparação com os números do dia anterior.

Desde o início da pandemia, 550.053 pessoas foram dadas como recuperadas, ou seja, 72,2% do total dos casos positivos confirmados.