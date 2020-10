Actualidade

Críticas e protestos da bancada do CNRT, na oposição em Timor-Leste, marcaram hoje o arranque do debate na especialidade da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 no Parlamento.

O protesto ocorreu depois de uma discussão entre vários deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e a mesa do parlamento sobre o debate e a votação dos artigos, um por um, da proposta de lei.

Deputados do CNRT acusaram o presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes, de tentar travar o direito constitucional à oposição, com este a argumentar que os trabalhos estavam a ser conduzidos de acordo com o guião aprovado para o debate.