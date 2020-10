Covid-19

A China somou, no domingo, 50 dias consecutivos sem registar contágios locais com o novo coronavírus, mas detetou 20 casos importados, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.

Dez dos casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste) e outros tantos nas províncias de Sichuan (sudoeste, três), Mongólia Interior (norte, dois), Fujian (sudeste, dois), Shanxi (norte, um), Jiangsu (leste, um) e Guagandong (sul, um).

O número total de infetados ativos na China continental é de 208, um dos quais permanece em estado grave.