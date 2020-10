Covid-19

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) apela ao Governo para que desenvolva a regulamentação dos sistemas locais de saúde para responder de "forma integrada e articulada" às necessidades que vão emergir da pandemia de covid-19.

Em entrevista à agência Lusa, José Carlos Martins afirma que a aprendizagem feita em março, quando começou a pandemia em Portugal, demonstra que foi muito importante "a articulação integrada" do conjunto das entidades e agentes locais na preparação da resposta local a surtos e ao aumento de novos casos.

"Esta articulação integrada do conjunto de entidades do hospital, do centro de saúde, da escola, da autarquia, da IPSS, da Misericórdia, tem hoje na lei uma designação formal que se chama sistemas locais de saúde", explica.