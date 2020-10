Actualidade

Sem mudanças na economia mundial e redução de emissão de gases, as alterações climáticas vão custar 4,6 biliões de euros por ano até 2070, aumentando cada vez mais a partir daí, segundo um relatório hoje divulgado.

O relatório é da responsabilidade da organização Carbon Disclosure Project (CDP) - que tem sede no Reino Unido e apoia empresas e cidades na divulgação dos impactos ambientais - e da "University College London" (UCL), uma universidade pública também do Reino Unido.

As duas entidades criaram modelos sobre os custos médios dos danos globais provocados pelas alterações climáticas se nada for feito para as mitigar (num cenário "business as usual"), estimando que até ao ano 2200 elas possam chegar ao custo astronómico de 26,4 biliões de euros (26,4 milhões de milhões) em cada ano.