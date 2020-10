Actualidade

O deputado na Assembleia Legislativa de Macau Sulu Sou defendeu hoje medidas governamentais para reforçar a transparência nos apoios na Educação, após uma alegada fraude de mais de 20 milhões de patacas (2,1 milhões de euros).

O deputado e docente justificou a interpelação ao Governo, agora divulgada, com a investigação anunciada na passada semana pela Polícia Judiciária de Macau e que envolve um diretor e um vice-diretor de uma escola particular de ensino não superior, suspeitos de falsificarem relatórios e de garantirem entre 2014 e 2016, de forma fraudulenta, financiamento no valor de 20,38 milhões de patacas.

"Embora a entidade gestora da escola tenha devolvido todos os fundos que não foram implementados de acordo com os regulamentos exigidos pela Direção dos Serviços de Educação e Juventude [DSEJ] (...), o caso voltou a suscitar discussões sobre a falta de supervisão financeira da educação", salientou.