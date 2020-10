Actualidade

O Parlamento Europeu vai debater hoje a criação de uma condicionalidade relativa ao Estado de direito no orçamento plurianual e plano de recuperação, estipulando um acesso limitado a estas verbas para países que não cumprirem estes valores comunitários.

Numa altura em que decorrem negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e o designado 'Next Generation EU', o fundo criado para responder à crise pós covid-19, a assembleia europeia vai discutir hoje a criação desta condicionalidade, que introduziria a suspensão ou a redução do financiamento europeu em casos de violação do Estado de direito, de modo proporcional à sua natureza e gravidade.

O debate acontece no primeiro dia da sessão plenária, que decorre até quinta-feira em Bruxelas.