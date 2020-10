Actualidade

A Ordem dos Arquitetos assinala o Dia Mundial da Arquitetura, comemorado hoje, com um programa ao longo deste mês, que inclui colóquios e debates sobre pandemia, habitação e investigação.

As comemorações da data - hoje, dia 05 de outubro, a nível mundial - organizadas pela Ordem dos Arquitetos (OA), em Portugal, contam com uma sessão sobre "Mobilidade e Sustentabilidade Urbana", em Coimbra, e a apresentação do Prémio Regional da arquitetura, na secção regional da Madeira, de acordo com a programação.

Na terça-feira, está previsto um debate no Porto sobre "Desabitar a Cidade", a propósito do impacto da pandemia covid-19, e, a 12, em Aveiro, no antigo edifício Fernando Távora, após recuperação batizado "Atlas", haverá um debate sobre a sua história, projeto, conceção, processo de obra e custos deste novo projeto.