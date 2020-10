05 de Outubro

O antigo líder do PS e atual presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, defende que a revolução republicana de 1910 lançou as sementes do atual Estado de direito democrático em Portugal, baseado na soberania popular.

Esta perspetiva sobre a evolução da História Contemporânea de Portugal preconizada por Ferro Rodrigues consta de um artigo por si escrito, intitulado "Implantação da República: de súbditos a cidadãos", hoje publicado no 'site' oficial do PS.

"Se Portugal é hoje um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, deve-o às sementes lançadas na revolução de 1910", sustenta o presidente do parlamento, que foi secretário-geral do PS entre 2002 e 2004.