Portugal-Espanha

Portugal recebe na quarta-feira a Espanha, num particular frente ao rival ibérico em que o selecionador Fernando Santos deverá 'poupar' algumas das principais figuras, em plena fase de grupos da Liga das Nações de futebol.

Com duelos agendados frente a França (domingo, no Stade de France) e Suécia (14 de outubro, no Estádio José Alvalade), para o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, o sempre 'frenético' duelo ibérico, o 40.º da história entre as duas nações, deverá praticamente servir como um 'teste' para as duas seleções, com Fernando Santos a poder lançar alguns dos jogadores com menos minutos na equipa.

Figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pepe poderão ser poupados, já que Portugal terá de disputar três jogos em pouco mais de uma semana, o que dará oportunidades a jogadores menos utilizados e até a algumas estreias.