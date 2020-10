Covid-19

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), com as matrículas para o novo ano letivo a decorrerem na perfeição, está preparado para o ensino presencial com as adaptações impostas pela covid-19, mas prevenido para o ensino à distância, se for necessário.

"Quando tivemos de confinar, fomos das primeiras escolas a implementar o ensino à distância. Agora, estamos completamente preparados para receber os alunos e responsabilizá-los para que tenham comportamentos de cidadania neste tempo de pandemia", disse à agência Lusa o presidente do ISEC.

Segundo Mário Velindro, a escola tem "tudo preparado, no sentido de serem cumpridos os circuitos de entrada e de saída, e de se evitarem ajuntamentos de alunos", pelo que as expectativas "são as melhores" para o novo ano letivo.