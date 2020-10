Açores/Eleições

O presidente do PSD/Açores diz ter um "outro caminho" para a região, que garanta melhores resultados, e critica o "aproveitamento político" do PS para as regionais de dia 25 com a candidatura do rosto da Autoridade de Saúde.

Tiago Lopes, governante, é diretor regional da Saúde e é também o rosto da Autoridade de Saúde dos Açores, tendo durante meses 'entrado em casa' dos açorianos por via dos pontos de situação diários da covid-19. O responsável concorre agora como número dois do PS pela ilha Terceira.

Para o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, tal representa um "aproveitamento" dos socialistas de um "certo protagonismo" que Tiago Lopes almejou durante a pandemia.