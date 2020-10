Actualidade

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com os mercados animados pelas informações sobre a melhoria da saúde do Presidente norte-americano, Donald Trump, e a redução das incertezas sobre as eleições nos Estados Unidos da América.

Perto das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,58% para 364,78 pontos.

Londres subia 0,76%, Paris 0,48%, Frankfurt 0,60%, Madrid 0,97% e Milão 0,33%.