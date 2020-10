Covid-19

A Alemanha ultrapassou as 300.000 infeções desde o início da pandemia, com 1.382 novos casos nas últimas 24 horas, um número inferior aos contabilizados diariamente na semana passada.

Esta diminuição de casos registados pode dever-se ao facto de nem todos os estados federais comunicarem os seus dados no fim de semana.

Assim, o número total de positivos desde o anúncio do primeiro caso no país, no final de janeiro, é de 300.619, com 9.534 vítimas mortais, cinco, num dia.