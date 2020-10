Actualidade

A décima temporada de "The Walking Dead", que devia terminar hoje com o episódio "A Certain Doom", vai ter seis episódios extra com "reviravoltas entusiasmantes", muitas resultantes do confinamento, disse a 'showrunner' Angela Kang, num encontro com a imprensa.

"Os seis episódios terão reviravoltas entusiasmantes para estas histórias", afirmou a 'showrunner', no encontro virtual com jornalistas internacionais. "Mergulham muito a fundo nalgumas destas personagens, quase uma narrativa em formato de antologia", descreveu. "Vamos aprender muitas coisas sobre o que aconteceu no final planeado, o episódio 16".

É este o episódio que se estreia hoje na Fox Portugal, às 22:30, e que funciona como final, apesar dos seis episódios que ainda não foram filmados estarem previstos para sair em 2021, antes do início da 11.ª temporada.