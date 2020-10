Actualidade

O 'spin-off' do universo dos zombies, que será lançado em 2023, terá "muitas diferenças" em relação a "The Walking Dead", que estreia hoje o episódio final da 10.ª temporada, disse o protagonista Norman Reedus.

"Vai haver muitas diferenças entre as séries", afirmou o ator, num encontro virtual com jornalistas internacionais. "A nova série será de esperança e terá muito kung-fu, 'Billy Jack' ['cowboy' de origem nativo-americana protagonista de 'westerns' dos anos de 1960/70], esse tipo de 'shows' que eu adorava, e em que havia uma entidade a viajar pelo país e coisas a acontecerem, em vez de dois grupos a lutarem pelo seu território".

Norman Reedus, que interpreta Daryl Dixon em "The Walking Dead", será o centro da história do 'spin-off' em conjunto com Melissa McBride, que dá vida a Carol Peletier. Os dois são os únicos personagens que restam do grupo original de sobreviventes que começou a saga televisiva em 2010, e cujo final está mercado para 2022.