05 Outubro

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, pediu hoje que todos assumam "a coragem da responsabilidade" da resposta à situação difícil do país, sem "crises artificiais".

No seu discurso nas cerimónias comemorativas do 05 de Outubro, Medina elogiou a "visão estratégica e o rumo" escolhidos pelo Governo para responder "de forma inclusiva, ecológica e socialmente responsável" à segunda crise no espaço de uma década.

"Para que isso aconteça é necessário que o país se mantenha focado no essencial. Ninguém entenderia que, num país ainda marcado por feridas da última crise, alguns preferissem uma crise artificial à responsabilidade da resposta à vida de milhões de portugueses", sublinhou.